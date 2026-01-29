2025年3月、浜松市で軽トラックが小学生の自転車の列に突っ込み4人が死傷した事故で、検察は29日、軽トラックを運転していた79歳の男を「危険運転致死傷」の罪で起訴しました。危険運転致死傷の罪で起訴されたのは、浜松市中央区の79歳の男です。起訴状によりますと被告の男は、2025年3月、浜松市中央区舘山寺町で、持病の影響で走行中に発作を起こし意識障害に陥る恐れがある状態で、軽トラックを運転。小学生の自転車の列に突っ