タケノコを手にするシャンシャン。（２０２５年１２月２１日、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月29日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本から返還されたパンダのシャンシャン（香香）が、タケノコを手に取って匂いを確かめる様子が撮影された。