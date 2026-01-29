旧優生保護法下の障害者らへの強制不妊手術などを巡り、被害者側が29日、国会の第4回検証会議で意見を述べた。国家賠償請求訴訟の原告で宮城県の飯塚淳子さん＝仮名＝は、国が最高裁まで争ったことで「苦痛が長引いた」として「国はなぜ早く責任を認めなかったのか」と憤った。「このような被害が起きないよう対策をしてほしい」と訴えた。飯塚さんは16歳の時に手術を強制された。結婚したものの、子どもを産めないことが原因