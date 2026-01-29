農林水産祭の天皇杯受賞者から説明を受けられる天皇、皇后両陛下＝29日午後、皇居・宮殿（代表撮影）天皇、皇后両陛下は29日、皇居・宮殿で、農業や畜産業、水産業などの分野で優れた業績を上げた農林水産祭の天皇杯受賞者7人らと面会された。天皇陛下は「さまざまな困難を乗り越え、研究や努力によって大きな成果を収め、農林水産業や地域社会の発展に貢献されたことをうれしく思います」とねぎらった。山形県天童市で大豆や