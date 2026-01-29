オプテージが開設したデータセンター＝29日、大阪市北区関西電力傘下で通信事業を手がけるオプテージ（大阪市）は29日、同市北区にビル型のデータセンター（DC）を開設した。人工知能（AI）の普及やITサービスの拡大に伴う需要に対応。首都圏での災害に備えた分散拠点としての活用を想定している。施設は14階建てで、大阪駅近くに立地し、企業の保守担当者らが訪問しやすい。国内外の通信やAI、クラウド事業者らが利用する。南