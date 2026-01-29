全国の信用組合およそ1500店で取引の一部がストップしました。全国信用協同組合連合会によりますと、きょう未明、システム障害の影響で全国およそ140組合・1500店舗において、窓口やATMで振り込みなどの取引ができなくなりました。復旧作業を進めたところ、午後3時にはすべての取引が通常通り行えるようになりました。連合会では「障害の原因については調査中」としています。