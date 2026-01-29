良品計画は２９日、無印良品の食品計１１８品目を４月１７日から値上げすると発表した。値上げ幅は約７〜２６％で、原材料価格や物流費の高騰などを理由としている。対象となるのは▽菓子６１品目▽冷凍食品３６品目▽飲料１３品目▽合わせ調味料など８品目。菓子の「不揃（ぞろ）いチョコがけいちご」の販売価格（税込み）は３９０円から４２０円に、冷凍食品の「ライスバーガープルコギ」は５５０円から５９０円に上がる