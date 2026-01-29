南魚沼市で29日午後、市内のスキー場のコース外を滑走していた20代男性が動けなくなり、救助隊が捜索を行っていましたが、午後9時前、男性を救助しました。男性にけがはありません。警察によりますと29日午後3時すぎ、東京都江戸川区に住む20代男性から「スノーボードでコース外を滑り、非圧雪で動けなくなった」と110番通報がありました。男性とは連絡がとれていましたが、男性は南魚沼市山口のス