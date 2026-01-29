地元の企業とともに地域医療の在り方を模索します。岡山市中区の整形外科病院が業務の改善案などを発表する活動報告会を開きました。 【写真を見る】持続可能な地域医療の在り方を模索病院が業務改善案などを報告民間企業の意見聞く取り組み【岡山】 報告会には、岡山市内の製造業者や病院の関係者など約100人が参加しました。人口の減少などにより全国で赤字経営に陥る病院が増加する中、民間企業と連携して持続可能な地域