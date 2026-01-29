フィギュアスケート選手の紀平梨花（23）が1月28日、Instagramを更新。「りかしん」の愛称でペアを組む西山真瑚（24）とのツーショットを公開した。 紀平が「モントリオールへ出発 」というコメントと共に投稿したのは、空港のカウンター前で並んでいる姿と軽食を楽しむオフショット。 軽食では、西山がミートボールやシュウマイなど、たくさんのおかずが盛られたお皿を手にガッツポ