タンスのゲンは、一般的なゴミ箱のイメージを変える「魅せるゴミ箱」を新たに発売した。●モダンな空間にしてくれるデザインまるでキャビネットのような見た目のゴミ箱として生まれた「魅せるゴミ箱」は、取っ手や装飾をなくしたシンプルなデザインとシックな石目調でリビングに設置しても違和感なく、モダンな空間にしてくれるデザインになっている。生活感を感じさせない、フラップ式のダストボックスで、ゴミ袋が外から見