今週は東京競馬場で、第40回根岸ステークス（GIII、ダ1400m）が行われる。フェブラリーSの前哨戦にハイレベルなメンバーが揃った印象だ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬16頭の全頭診断を行う。 ■根岸ステークス2026 出走予定馬全頭診断 ・アルファマム 昨年の本レース3着馬。7歳を迎えても終いの切れ味に衰えは見られないが、昨年は600m通過33秒9のハイペースが味方した一戦だっ