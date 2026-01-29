長崎市の小学生が、自分たちの夢が刻まれたレンガを使って作られた自動車販売店の外壁を見学しました。 長崎市五島町の「長崎トヨタ」長崎本店を見学したのは、桜町小学校の児童たちです。 長崎トヨタは、グランドオープン前の2024年に「地域の子どもたちの夢を応援する」取り組みの一環として、当時の3年生と4年生、約160人に将来の夢を書いてもらい、その文字を刻んだ外壁用のレンガを製作しました。