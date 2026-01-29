平戸市では、1月24日から旬の味覚を楽しむ「平戸ひらめまつり」が始まっています。 今年で30周年を迎えるのを記念して、県庁で “ヒラメのお披露目会” が開かれました。 大きさ70センチ。重さは4キロ。 手際よくさばかれるのは、今が旬の「平戸ひらめ」です。 今月24日から始まった『平戸ひらめまつり』の30周年を記念して、その魅力を広く知ってもらおうと、県庁でお披露目会が開かれました。 肉厚のヒ