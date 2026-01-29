強い寒気の影響で、日本海側では30日にかけて再び大雪となる所があるでしょう。東京23区でも29日夜、うっすらと積もる可能性があり注意が必要です。先日、大雪となった金沢では再び雪が強まっていて、今後も一気に積雪が増えるおそれがあります。30日夕方までに予想される雪の量は、北陸で70センチ、東北、近畿で50センチ、東海で40センチとなっていて、大雪による交通障害などに警戒が必要です。また、関東でも29日午後から雪の降