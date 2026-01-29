去年1年間に自殺した小中高生の数が532人に上り、過去最多となりました。原因・動機としては、「学校問題」が多い傾向にあるということです。厚生労働省などによりますと、去年1年間に自殺した小中高生は暫定値で、前の年から3人増えて532人となり、統計のある1980年以降で最も多くなりました。内訳は、▼高校生が352人、▼中学生が170人、▼小学生が10人となっています。原因・動機としては、進路やいじめなどの「学校問題」が多