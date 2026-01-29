東京・赤坂で内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し、7人が死傷した事故から1週間。事故の際、公用車のアクセルは全開で、速度はおよそ130キロだったことがわかりました。先週木曜、港区赤坂で内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し、ワゴン車に衝突。6台が絡む事故となり、タクシーの乗客・明石昇さん（32）が死亡し、男女6人が重軽傷を負いました。記者「公用車は官邸を出てから、およそ30秒で赤信号の交差点に進入し、事故