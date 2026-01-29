フリーアナウンサーの石井亮次が「Ｒ−１グランプリ２０２６」の準決勝進出を決めたことが２９日、同大会の公式Ｘで発表された。石井は２８日、ＭＣを務めるＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」の生放送を終えて移動し、大阪会場で行われた準々決勝に出場。アナウンサーとしての実体験をあるあるネタにして披露。舞台後に取材に応じた際には、「チュートリアルの福田（充徳）さんから、『１年だけだとおも