日本付近は冬型の気圧配置で、強い寒気が流れこんできています。金曜日にかけても強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側では広い範囲で大雪となるおそれがあります。【雪の予想】木曜日夜から金曜日明け方は、北陸や近畿北部周辺に活発な雪雲が流れ込み、短時間で積雪が増えるおそれがあります。関東南部でも雪が舞う所が出てくるでしょう。金曜日の日中も近畿の北部から北は断続的に雪が続き、東北の日本海側では大雪となる所が