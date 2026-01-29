「関係人口」創出を目指す連携協定を締結した、岐阜県中津川市の小栗仁志市長（右）とJR東海の中村明彦副社長＝29日午後、中津川市JR東海は29日、岐阜県中津川市と、特定の地域に継続的に関わる「関係人口」の創出を目指す連携協定を締結した。市内で予定されているリニア中央新幹線の岐阜県駅（仮称）の設置を好機とし、人の往来促進やまちづくりの担い手育成を目指す。関係人口の創出を目的とした協定を自治体と結ぶのは初とい