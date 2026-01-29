街頭演説を聞く人たち＝29日午後、兵庫県内与野党は29日、報道各社の序盤情勢調査を受け、中盤戦へ引き締めを図った。自民は序盤情勢を踏まえ、鈴木俊一幹事長と古屋圭司選対委員長の連名で「選挙戦はこれからが本番だ。奮闘しなければ勝利は望めない」との緊急通達を党内に発出した。高市早苗首相（自民総裁）は兵庫県姫路市で街頭演説し「非常に厳しい情勢だ」と強調した。一方、古屋氏は茨城県石岡市で「自民単独過半数、