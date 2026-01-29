日本取引所グループ（ＪＰＸ）の山道裕己ＣＥＯ（最高経営責任者）は２９日の定例記者会見で、不適切な会計処理が発覚し、東京証券取引所に改善計画を提出したモーター大手ニデックについて「計画を実行し、内部管理体制を整備、運用していくことが重要だ」と述べた。東証は昨年１０月、ニデックを内部管理体制を改善する必要性が高い「特別注意銘柄」に指定した。原則１年後の審査で改善が見込めない場合、最終的に上場廃止と