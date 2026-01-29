列島に再び強烈な寒波が襲来し、各地で大雪となっています。このニュースについて、矢澤剛気象予報士とみていきます29日午後2時過ぎの東京・立川の様子を見ると、雪がチラチラ舞っているのが分かります。傘をさしたり、フードをかぶっている方の姿がありました。積もるほどではなかったということですが、一時、雪が降っていたということです。29日は急に雪雲が発生して、またすぐにやんで、別のところで発生してと、ゲリラ的に雪