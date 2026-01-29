1月27日、女優の剛力彩芽がInstagramを更新し、私服姿を公開。見慣れた様子とは異なる姿が話題となっている。「剛力さんは、この日《お仕事のしふく》の文面とともに6枚の写真をアップしました。かわいらしい洋服もそうですが、なにより剛力さんの明るめの金髪が目を惹きます。剛力さんは、現在放送中のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）、『ガラスの指輪と絆創膏』（北海道テレビ）と、2本のドラマに