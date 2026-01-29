ボートレース福岡の「和風ダイニングかっぱドリーム杯」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。西岡蒼志（２１＝香川）は予選ラスト２着条件の勝負駆け。５Ｒ、内隣の鈴木孝明の攻める展開を果敢に握って２着確保。ベスト１８入りを決め胸をなで下ろした。これが３回目となる当地参戦。前検から手応えを口にしていたが「変わらず出足はいい。いい人には行かれるけど、全体に悪くない」と舟足の裏付けもバッチ