お笑い芸人の吉住が、２９日更新の「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト【テレビ朝日】」に出演。時代の変化を語った。吉住は、昨今のアンチの存在が許されているかもしれない状況を憂慮。そこで「アンチって、いうて?カスハラ?（カスタマーハラスメント）みたいなことでしょ？ただのクレーマーでしょ？」とバッサリ。しかし、現状は「結構野放しにされてんじゃん」。さらに「今って変な人がいた時、直接関わらないよう