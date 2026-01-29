市川 栞 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：雪の降り方は、29日夜から30日未明までがピークです。雪と風の予想です。 小野：きょう29日夜9時、風のぶつかり合いで大雪をもたらすJPCZが福井方面に伸びています。JPCZは南に下がりますが、深夜0時の段階で、加賀地方から能登南部の沿岸では、降り方が強まる予想です。 小野：これは沿岸収束と呼ばれる現象です。あす30日朝