元放送作家の長谷川良品氏が２８日、自身のユーチューブチャンネルを更新。ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の炎上騒動に言及した。２３日に放送された同番組で小学６年生の長男が５人の兄妹を世話する姿が放送された。これに対しネット上では「育児放棄」などと家族への批判が飛び交い炎上した。２６日には、同局が２度目の声明を発表。改めて番組内容は編集・構成上の演出によるものだと説明した。長谷川氏は、出