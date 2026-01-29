日向坂46の16thシングル表題曲「クリフハンガー」のライブ初披露映像が、日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて公開された。【動画】櫻坂46ファンも絶賛日向坂46「クリフハンガー」ライブ初披露映像本映像は、1月25日にKアリーナ横浜で開催された「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜」にて初披露された際のパフォーマンスを収めたもの。1月28日のシングル発売を記念し、サプライズ的