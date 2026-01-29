2026年の日本のNetflix新作配信タイトルを紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」が、1月27日に開催。柴咲コウと赤楚衛二がダブル主演するNetflix映画『余命一年、男をかう』が2026年に配信されることが解禁された。併せて、柴咲と赤楚が浴槽に入り向かい合う様子を切り取った本作初となる場面写真と、キャスト・原作者・製作陣からのコメントが到着した。【写真】『余命一年、男をかう』原作書影原作は、2021年