前走で六甲アイランドＳを制し、２４年７月のデビュー以来、５戦４勝のディアナザール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ロードカナロア）は、阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）へ挑むことが分かった。今回が重賞初挑戦で、団野大成騎手と２戦ぶりにコンビを組む。１月２９日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。根岸Ｓを除外になったフリームファクシはバレンタインＳ（２月１５