モデルでタレントの滝沢眞規子が２９日に自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。滝沢はインスタグラムに「お弁当の写真ばかりになってしまったから私服撮りました」とつづると、髪を後ろでまとめ、首元にファーがついた緑色のアウターにロングブーツをあわせた姿の鏡越しショットをアップ。この投稿にファンからは「全てが素敵」「暖かそうで、カッコいい」「私服とお弁当フォト本当に楽しみに拝見してます」「グリー