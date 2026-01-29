カリフォルニア州のギャビン・ニューサム州知事が、TikTokがドナルド・トランプ大統領を批判する投稿を「検閲」しているとの疑惑について、州として正式調査を開始すると発表した。TikTokの米国事業がトランプ寄りとされる投資家グループに売却された直後から、米国ユーザーの間で「新規投稿が再生ゼロになる」「政治関連の動画が表示されない」といった不具合報告が相次いでいた。 【写真】カリフォル