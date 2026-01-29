JR赤穂線 JR西日本は、岡山駅と西大寺駅の間を運行している列車の一部を2026年3月から瀬戸内市の長船駅まで延伸することを明らかにしました。 JR西日本岡山支社によりますと現在、赤穂線の岡山駅と西大寺駅の間で平日は7往復、土日祝日は6往復列車が折り返し運転をしています。 このうち、昼の時間帯の2往復について2026年3月14日のダイヤ改正以降、西大寺駅より3駅東にある瀬戸内市の長船駅まで運行します。 瀬戸