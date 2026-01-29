NNNは読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて福岡・佐賀の小選挙区の序盤情勢を分析しました。 福岡1区です。候補者は画面左から届け出順となっています。高市首相を支える首相補佐官の井上さんは自民支持層の8割近くを固め、優位に立っています。中道の丸尾さんは中道支持層を9割近く固め、あとを追っています。参政の吉富さん、維新の山本さん、共産の岩本さんは追い上げを図ります。 福岡2区は、各候