リンゴを頬張るシャンシャン。（２０２５年１２月１９日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月29日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）がリンゴを頬張る姿が撮影された。