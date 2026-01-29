オンラインで取材に応じる柔道男子の永山竜樹＝29日柔道のグランドスラム（GS）パリ大会代表が29日、オンラインで報道陣の取材に応じ、パリ五輪60キロ級銅メダルで昨年の世界選手権を制した永山竜樹は「踏ん張り時の年。今年は勝ち続けることを目標にやっていきたい」と2年後のロサンゼルス五輪を見据えた。昨年12月のGS東京大会は3位にとどまった。「指導でもいいから勝とうと、後手に回ってしまった」と反省。攻めて投げる本