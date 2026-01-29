日本ハムの新庄剛志監督（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。就任5年目を迎える今季のチームスローガンを「DOMIれ！」と発表した。キャンプを目前にして、これでセ、パ12球団のスローガンが出そろった。全て英語はDeNA、広島、ロッテの3球団。阪神、巨人、ソフトバンク、オリックス、西武の5球団は漢字2文字（巨人は英語付き）で、ヤクルトと楽天は漢字4文字となっている。☆セ・リーグ阪神「熱覇（ねっぱ）」DeN