ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の準決勝進出者が29日夕、発表された。フリーアナウンサー石井亮次（48）ら35人が準々決勝を突破した。石井アナは、初挑戦で準決勝進出の快挙を遂げた。今回は大会史上最多となる6171人がエントリー。初挑戦の石井アナは昨年11月に1回戦、1月に2回戦を突破。28日の準々決勝では生放送のハプニングなどを4分間のネタに盛り込み、会場を爆笑させた。人生の節目でつけてきた亡き父のネクタイを