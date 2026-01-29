英ロックバンド、ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（82）の孫娘のパートナーが、数日前から行方不明になっており、家族から捜索願が出されていることが分かった。米ピープル誌や英BBCなど複数のメディアが報じている。行方不明になっているのは、ミックの次女でモデルのジェイド・ジャガー（54）の娘アッシジ・ジャクソンさん（33）のパートナーのシェフ、アレクサンダー・キー氏（37）で、BBCによると23日