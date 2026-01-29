衆議院選挙が公示されて2日です。NNNと読売新聞は共同で衆院選の世論調査を行い、秋田放送、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。秋田1区は自民党の前の議員が先行、秋田2区と秋田3区はいずれも激戦の様相です。NNNは、読売新聞と共同で衆院選が公示された27日と28日の2日間、今回の衆院選について世論調査を行いました。調査は電話とインターネットで実施し、県内の有権者を含むあわせて29万6,268人から回答を得ま