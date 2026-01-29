リクルートは2026年1月28日、じゃらんニュースでのアンケート調査の結果として「一日遊べる温泉テーマパーク」のランキングを発表した。温泉やプール、岩盤浴など1日中いても飽きない充実の施設を備えた温泉テーマパークを集めたもの。都内から2時間でハワイの世界へランキングで1位に選ばれたのは福島県のスパリゾートハワイアンズで、2位は神奈川県の箱根小涌園ユネッサン。3位には岐阜県にあるクアリゾート湯舟沢がランクインし