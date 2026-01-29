アップルは、学生・教職員向けのキャンペーンを開始した。4月8日までの期間中、対象者がApple Storeやオンラインの学生・教職員向けストア、電話で対象製品を購入すると、最大2万4000円分のギフトカードが進呈される。 対象者は、大学、高等専門学校、専門学校の学生や進学決定者、大学受験予備校生とその保護者のほか、教育機関の教職員。オンラインで購入する場合は、UNiDAYSを通じて、学生・教職員である