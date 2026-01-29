JR東日本発表（15時40分） 大雪の影響による山形県内の運転状況は以下の通り。 ○奥羽本線（新庄～院内）終日運転取りやめ ○陸羽西線（新庄～余目）終日運転取りやめ 〇米坂線（米沢～今泉）上下線一部列車に遅れ