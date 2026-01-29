現地時間１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、28位のノルウェー王者ボデ／グリムトが12位アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−１で勝利した。前節のマンチェスター・シティ戦（３−１）に続いて、またも大金星を挙げた北欧の雄は23位に浮上。ノックアウトフェーズ・プレーオフ（９位から24位が対象）進出を掴んだ。ベスト16進出を懸けた相手は、１月30日にスイスで行なわれる抽選会