30日にかけて冬型の気圧配置が強まり、石川県では雪の降り方が激しくなりそうです。30日午後6時までの24時間に降る雪の量は、加賀地方の平地で35センチ、山地で40センチ、能登地方の平地で30センチ、山地で40センチと予想されています。特に29日夜から30日未明にかけてが大雪のピークとなる見通しで、夜間に積雪が急増し、朝の通勤・通学など交通に影響が生じるおそれがあります。気象台は、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に大