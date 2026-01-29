ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2月4日から期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を販売する。ロッテリアは、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで手軽に楽しめる、「フィリーチーズステーキバーガー」を昨年に続き販売する。「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味を