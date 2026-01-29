『news every.』では「投票前に考える政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。2日目は中道改革連合をフカボリします。■新党の名前をアピール衆議院の解散直後。2人の党首が聴衆の前に立っていました。訴えるのは――中道改革連合・野田共同代表「この名前を覚えてもらえるかどうかがこれからの勝負なんです。中道改革連合。略して中道です」中道改革連合・