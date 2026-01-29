ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、冬にぴったりな期間限定商品「アップルピーチ阿里山 ティーエード」を2月5日から販売する。今回届けるのは、ゴンチャの人気ドリンク「ピーチ阿里山 ティーエード」と、シャキシャキ食感のりんご果肉がたっぷり入ったアップルゼリーが初めての組み合わせとなる「アップルピーチ阿里山 ティーエード」。りんご果肉のシャキッとした食感とゼリーのぷるんとした口当たりを、花を思わせる華やか