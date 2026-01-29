左から：「クリアターン ごめんね素肌 化粧水」「クリアターン ごめんね素肌 乳液」コーセーコスメポートは、スキンケアブランド「クリアターン」の「ごめんね素肌」シリーズから、化粧水・乳液（1品目2品種）を2月20日に全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売する。メイクや不規則な生活、外的環境によって、肌にストレス（乾燥による）や負担を感じている方が毎年増加している。2021年から発売している「ごめんね素肌」